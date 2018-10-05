العثور على جثة موظف متعفنة بالإسكندرية

05 أكتوبر 2018 - 01:19 م

تمكن الأهالي بشارع لطفى المنفلوطي في الإسكندرية، من العثور على جثة عامل متعفنة داخل شقته.

وردت معلومات للواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بالعقار رقم 3 شارع لطفى المنفلوطى.

تبين العثور على جثة موظف بالمعاش فى حالة تعفن ويرتدى ملابس كاملة، وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية ومنافذ الشقة سليمة ومحتوياتها مُرتبة.

وبسؤال أحد الجيران أكد أنه كان يعانى من مشاكل في القلب ويُقيم بمفرده، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



