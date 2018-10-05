رونالدو يتسبب في خسائر مالية فادحة لـ"يوفنتوس"

05 أكتوبر 2018 - 01:07 م

تسببت واقعة اتهام النجم العالمي كريستيانو رونالدو في انخفاض أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي المحترف بين صفوفه اللاعب في البورصة الإيطالية.

ونقل موقع "فوتبول إيطاليا"، تقريرًا عن أداء يوفنتوس فى البورصة، وأكد أن سهم النادى تراجع بنسبة 5.37% عقب الدعوى القضائية التى رفعت ضد رونالدو مباشرة، وأصبح سعره حاليًا 1.25 يورو.

فى الوقت نفسه، عبرت شركتين من رعاة رونالدو عن قلقهما بشأن مزاعم الاغتصاب التي وجهت إلى اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، وذلك على الرغم من نفيه الاتهامات الموجهة إليه باغتصاب سيدة.