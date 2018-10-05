غدًا.. إطلاق أول برنامج إلكتروني لحجز القطارات والاستعلامات

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وزارة النقل

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الحجز

أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن انطلاق أول برنامج على الهاتف المحمول اعتبارًا من صباح الغد، السبت، الموافق السادس من أكتوبر 2018 تزامنًا مع الاحتفال بأعياد أكتوبر المجيدة، وذلك من خلال توفير برنامج جديد للاستعلام والحجز من خلال التليفون المحمول.

صرح وزير النقل، فى بيان له، بأن هذا التطبيق يأتي لمواكبة التقدم التكنولوجى وزيادة منافذ بيع التذاكر وتوفير المعلومات اللازمة من مواعيد القطارات وأسعار التذاكر وكذلك التيسير على ركاب السكك الحديدية فى حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل بدون جهد ولتوفير الوقت.

وأضاف الوزير، أن برنامج الحجز عن طريق الهاتف المحمول يقوم بتسهيل عملية الاستعلام والحجز على القطارات مما يوفر له الوقت والجهد وسهولة التواصل مع الركاب وتلقى المقترحات وإبلاغ العملاء بأى أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية، إضافةً إلى القضاء على  السوق السوداء لوجود أسماء الركاب على التذكرة وبكشف مشرف القطار.

ومن جانبه أشار المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية إلى أن البرنامج يتم تحميله من على المتجر الإلكتروني (Play store ) فى الموبايل باسم (قطارات مصر حجز واستعلام ) وسيتم لاحقاً توفير نسخة من البرنامج على (Apple store ) ويتم تحميل البرنامج  وتسجيل الدخول ثم يقوم الراكب بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر وبعد ذلك يتم من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة ويقوم الراكب بحجز المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب بالإضافة إلى وجود شاشة المقترحات بإرسال أى مقترحات حيث يتم دراستها وتنفيذ ما هو متاح للتنفيذ.

جدير بالذكر أن هذا التطبيق تنفيذ شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي»  الذراع التكنولوجية لوزارة النقل وهي إحدى الشركات هيئة السكك الحديدية المتخصصة في مجال نظم المعلومات.





 


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