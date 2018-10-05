شاهد.. وصلة رقص للفائز بـ"نوبل للفيزياء" مع تلميذته

05 أكتوبر 2018 - 12:52 م

أدي عالم الفيزياء الفرنسي جيرار مورو، الفائز بجائزة "نوبل للفيزياء" لهذا العام وصلة رقص مع تلميذته الكندية، الأمر الذي أثار هجوم البعض ضده.

وأعربت لجنة نوبل في الأكاديمية الملكية للعلوم، عن إدانتها للفيديو، "لأنه يروج لمواقف لا تؤيدها الأكاديمية"، حسب تصريح لكاتبها العام جوران هانسون.

وأكد جوران هانسون كاتب اللجنة، أن الفيديو "لا يغير شيئًا في اختيار الأكاديمية للبروفيسور مورو للحصول على الجائزة، ولا يدفعها إلى سحبها منه".

وأضاف: "كافأنا الاكتشافات والاختراعات الرائعة للبروفيسور مورو، ولا يدخل أي أمر آخر في الاعتبار، هذه ليست جائزة للفيديوهات أو الأفلام، وإنما للعلوم".

وبعث البروفيسور مورو، برسالة إلكترونية للصحافة جاء فيها: "يعود الكليب إلى عدة سنوات، ولم أكن أعتقد أنه سيكون من المواضيع التي سيتم نقاشها بمناسبة جائزة نوبل".

وأضاف أن الفيديو "صُور بتلك الطريقة الكوميدية الخفيفة، لإظهار العلوم من زاوية أكثر استرخاء".

شاهد الفيديو..