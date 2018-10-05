تفاصيل تجميد نشاط أكبر جمعية إخوانية

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متابعات- محمد الخرو

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أصدرت مصلحة الدخل القومي الكندي، قرارًا رسميًا بتجميد نشاط "الجمعية الإسلامية لأمريكا وكندا أو "إسنا- كندا" لمدة عام بدءًا من 12 سبتمبر الماضي، وتغريمها 550 ألف دولار وهي إحدى المنظمات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وأوضحت المصلحة، أن القرار تم اتخاذه بعد الكشف عن تمويلها عدة تنظيمات إرهابية، بينها تنظيم مسلح يطلق على نفسه اسم "حزب المجاهدين"، الذي يتخذ من باكستان مقرًا له.

وقال محققون بالحكومة الكندية إن "إسنا – كندا" حولت 136 ألف دولار إلى منطقة كشمير، التي ينشط فيها تنظيم "حزب المجاهدين"، حيث ينفذ عمليات إرهابية ضد القوات الهندية.

وأشارت وثائق حصلت عليها، إلى أن "إسنا – كندا" تبرعت بـ90 ألف دولار لإحدى المنظمات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان بين عامي 2007 و2009.

وأوضحت صحيفة "إنديا توداي" الهندية، أن مصلحة الدخل القومي الكندي أكدت أن الجمعية تصرفت أنها «قناة» لكثير من التنظيمات التي تدعم الأنشطة الإرهابية في دول أخرى.

ونقلت عن مسئولين بالمصلحة الكندية القول إنه عبر التصرف "كقناة" للمنظمات الأخرى، ربما تكون «إسنا- كندا» قدمت منافع مسجلة لدعم جهود "حزب المجاهدين".

يذكر أن "حزب المجاهدين" يعد منظمة إرهابية مدرجة على لوائح الإرهاب الصادرة عن الإمارات والولايات المتحدة، إضافة إلى زعيم التنظيم، سيد صلاح الدين، يشار إلى أن المسئول الرئيس عن "إسنا" في أمريكا الشمالية هو أحمد القاضي، أحد أبرز وجوه تنظيم الإخوان الإرهابي في الولايات المتحدة، ويشغل منصب المراقب العام للتنظيم.

أكدت صحيفة "إنديا توداي" الهندية أن "إسنا – كندا" أصدرت إيصالات تبرعات بقيمة 340 ألفًا و516 دولارًا، تحت تصنيف من ضمن ثلاثة فروع: "إغاثة أو زكاة أو بناء مساجد"، بغرض إرسال تلك الأموال إلى منظمات تدعم وتمول المسلحين.

وطبقًا لشبكة "جلوبال نيوز" الكندية الإخبارية، تم تجريد "إسنا – كندا" من الوضع الخيري العام الماضي 2017 بسبب شكوك مماثلة في تمويل التنظيم المتطرف نفسه "حزب المجاهدين"، كما حدث ذلك أيضًا في عام 2013، في الوقت نفسه الذي تم فيه تجريد منظمة خيرية أخرى ذات صلة، حيث يتبع الاثنان الجمعية نفسها "إسنا- كندا" ويتشاركان عنوانها بمقاطعة أونتاريو الكندية.


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