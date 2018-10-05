» تكريم طالبة ثانوي عن بحث في القلب المفتوح بدون جراح

05 أكتوبر 2018 - 12:37 م

كرم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، يارا طارق، الطالبة بمدرسة بلال الثانوية بنات، بمناسبة فوزها في مسابقة الباحثين الشباب عن بحثها في إجراء جراحة القلب المفتوح بدون عملية جراحية، وذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة التعليم بالشرابية.

وأكد وطني، خلال كلمته، ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى لما له من دور رئيسى فى تلبية احتياجات الدولة فى المرحلة المقبلة، باعتباره أساس التنمية المستدامة التي يسعي لتحقيقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع، "أننا ما زلنا نحتاج لتشجيع المزيد من الباحثين والمبتكرين للدخول مجال الأبحاث ذات المردود التطبيقى".

وأشار نائب الشرابية، إلي أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تسعي فى إجراءات إنشاء مجلس أعلى لدعم الابتكار بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، بهدف دعم الشباب المتميز والمتفوق علمياً وشباب المبتكرين والباحثين، فى ظل ما يمثلونه من طاقة وذخيرة مصر فى المستقبل.

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