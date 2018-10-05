» بالفيديو.. "الأرصاد": انتظروا أمطارًا غزيرة قريبًا

05 أكتوبر 2018 - 12:34 م

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء المتقلبة حاليًا من ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، طبيعيًا بالنسبة لفصل الخريف السائد الآن.

وأضاف "شاهين"، من خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي إم سي "، أن الأيام المقبلة من المتوقع أن تسقط فيها أمطار غزيرة.

وناشد شاهين المواطنين بتوخي الحذر من التقلبات الجوية، إضافةً إلى الشبورة المتواجدة على الطرق في معظم الأوقات.

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