شاهد.. وزير التعليم للطلاب: "مش هنجبهولكم في حجركم"

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"شوقى": نظام التعليم الجديد ينهى مشكلة الدروس الخصوصية

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بنك المعرفة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن بنك المعرفة سيُقدم بطريقة سهلة إلى طلاب المرحلة الثانوية، معقبًا: "الطلاب مش عايزين يروحوا لبنك المعرفة، إحنا هنجيبه في حجرهم".

وأضاف "شوقي"، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن ولي الأمر في مصر يُقبل على شراء الكتب الخارجية، ودفع مصروفات دروس خصوصية، ولا تعطي تلك الأموال للدولة لحل مشاكل التعليم.

وأشار وزير التعليم، إلى أن مشكلة التعليم في مصر لن تحل من جانب واحد، مؤكدًا أن منظومة التعليم الحالية مختلفة عن السابقة، منوهًا بأنه سيتم تغيير نظام الامتحان من أسئلة متوقعة إلى أسئلة تقيس المهارات للطلاب.

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