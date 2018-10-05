» "عبد العال" يكشف بالأسماء أين سيذهب إعلاميو "بيراميدز"

عمرو محمد
كشف المحلل الرياضي رضا عبدالعال، عن التوجهات الإعلامية لإعلاميي قناة "بيراميدز" بعد غلقها بقرار من مالك النادي تركي آل شيخ.
وتابع خلال تغريدة بـ"تويتر": "طيب خدو الثقيلة دى الجماعة بتوع بيراميدز، تركي آل شيخ وعدهم انه هيجيب لهم شغل فى أماكن تانية".
وأضاف:"مدحت شلبى موعود بشغلانه فى mbc مصر، وعفيفى كذلك، ومرتضى موعود بقناة للزمالك، والغندور ملوش عرض لغاية دلوقتي، وفايق كمان مش معروض عليه حاجة".
وأردف في تغريدته: "بس لغاية الوقت كلها وعود وشلبى مكتئب جدا والصقر (أحمد حسن) مكتئب جدا".
وكشف عن معلومة "إم بي سي"، قائلًا: "mbc مصر مش ناويين يعملوا برنامج رياضي ومشاكلها مع بريزنتيشن مش هتخليها تفكر فى برنامج رياضى".
جدير بالذكر أن قناة بيراميدز قد أوقفت البث ووضعت تنويه علي شاشتها قالت: "تضامنا مع ما يتعرض له الزملاء في قناة بيراميدز من مضايقات، تتوقف القناة عن البث التلفزيوني، معتذرين لمشاهدينا الأوفياء".
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