» شاهد.. ألفاظ خارجة واشتباك بين شيخ وداعية

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ال تي سي

داعية

محمد موسي

اندلعت مشادة كلامية حادة وصلت لحد التطاول اللفظي بألفاظ خارجة بين الشيخ محمد الملاح، الداعية الإسلامي، ونظيره الشيخ جمعة محمد.

وانفعل خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، الملاح على الأخير لمقاطعته في الحديث، قائلاً: "احترم نفسك، وخليك محترم".

فرد "جمعة "، قائلًا: "أنا محترم غصب عنك، إنت بتعمل شو وعايز مشاهدات، وانت بالنسبة ليا جاي من الشارع".

فانفعل "الملاح"، موجهًا له ألفاظًا خارجة وسبابًا على الهواء، وخرج المذيع لفاصل على الفور.

شاهد الفيديو:



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