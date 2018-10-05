مفاجأة.. سر تراجع مستوى "صلاح"

05 أكتوبر 2018 - 10:41 ص

كشفت وسائل إعلام بريطانية، سر تراجع مستوى اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في الموسم الحالي، لافتة إلى أن الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا إثر تعرضه لهجوم شرس من مدافع ريال مدريد الإسباني مما أسفر عن إصابته في الكتف.

وقامت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بنشر صورة جديدة لـ"صلاح"، تبين "سر" تراجع مستواه مع فريقه ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وتظهر الصورة التي نشرتها الصحيفة البريطانية، أن اللاعب لم يتعافَ من الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا السابق على يد مدافع الريال سيرجو راموس.

ووفق الصحيفة، فقد عاد مشجعو ليفربول لإطلاق عنان غضبهم على راموس بعد أن شاهدوا صلاح، يضع لاصقا طبيا على موضع الإصابة، التي تسبب بها مدافع ريال مدريد مايو الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغرد عدد من مشجعي ليفربول قائلين: "اللعنة عليك يا راموس، انظر فقط إلى كتفه".

في حين كتب آخر: "لا أعرف الكثير عن مهنة الطب ، لكن الحقيقة أنه لا يزال يعاني من إصابة كتفه، هل يؤثر ذلك على حركته؟ أو على المنعطفات المفاجئة على الكرة أو توازنه؟".

وقال آخر: "أعتقد أن إصابة صلاح ما زالت تزعجه".

يذكر أن الجماهير الإنجليزية أطلقت صافرات الاستهجان بحق راموس، في مباراة إنجلترا وإسبانيا، في دوري أمم أوروبا لكرة القدم، متهمين إياه بإلحاق الأذى المتعمد والقوي بـ"الملك المصري".



