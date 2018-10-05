"منظور": نخوض معارك الوطن التنموية بروح الأبطال

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هنأ الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بالذكرى الـ45 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة.

وقال "منظور"، في بيان، إن ذكرى النصر تعطي لنا الدافع والحافز لخوض كافة معارك الوطن الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بروح أكتوبر، مُؤكدًا أن حرب أكتوبر هي خير دليل على إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية ووفائهم غير المتناهي للدفاع عن أرض الوطن، مُشيرًا إلى أن أبطال أكتوبر دفعوا ثمنًا غاليًا لتحرير الأرض من العدو الصهيوني ليسرد قصص انتصار قواتنا المسلحة في معركة البقاء واسترداد الأرض.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه بالرغم من مرور 45 عامًا على انتصار أكتوبر إلا أن التاريخ سطر شجاعة الأبطال الذين شاركوا في حرب أكتوبر بحروف من نور.



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