  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر03:15 م
بحث متقدم
كلوب ومحمد صلاح

"كلوب" يضع "صلاح" في مأزق

طلعت مصطفي

مفاجأة.. هشام طلعت مصطفى يتفاوض على شراء "بيراميدز"

تكتب المصحف بالتطريز اليديو في 30 عاما

تكتب المصحف بالتطريز اليدوي.. في 30 عامًا

صورة من الفيديو

حقيقة فبركة "مصر للطيران" حوارًا مع فنانة عالمية

يتيم

تسريبات لوزير إخواني يرافق فتاة فرنسية تثير الجدل

الجولاني يطلق الرصاص علي المتظاهرين

شاهد.. الجولاني يطلق الرصاص على المتظاهرين

الاخوان

تفاصيل تجميد نشاط أكبر جمعية إخوانية

سيارة مرسيدس لعهد التميمي في ألمانيا

سيارة مرسيدس لـ"عهد التميمي" في ألمانيا

رسالة جديدة لبشار من زوجة الجاسوس إيلي كوهين

رسالة جديدة لبشار من زوجة الجاسوس إيلي كوهين

الليثي

"الليثي" يكشف أسرار جديدة عن رافت الهجان

بالفيديو والصور..

تسريبات لوزير إخواني يرافق فتاة فرنسية تثير الجدل

عرب وعالم

يتيم
جانب من التسريبات

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"الأب".. كلمة السر بواقعة فتاة التروسيكل

#

ما لا تعرفه عن فتاة "لمجرد" المتهم باغتصابها

#

20 سنة سجنًا تنتظر سعد لمجرد

#

«قزامل» و«مزروعة» لـ «أبوحامد»: لا تقترب من الأزهر

تسريب

فتاة فرنسية

محمد يتيم

وزير اخواني

ظهر وزير التشغيل المغربي محمد يتيم القيادي بحزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان بالمغرب في أحد الفنادق بالرباط، برفقته فتاة فرنسية، وذلك بعد أيام من التسريب الذي انتشر للوزير أثناء اصطحابه لذات الفتاة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتعرض الوزير المغربي لانتقادات واسعة بعد تسريب فيديو ظهر فيه ممسكا بيد فتاة شابة، في أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة باريس، وذلك لكونه متزوجًا ولديه أبناء، فضلا عن حساسية موقعه بالحكومة.

ولم تنته عاصفة الانتقادات التي طالت الوزير، حتى وقع تسريب صور جديدة له برفقة الفتاة نفسها، ظهر في واحدة منها وهو يتناول وجبة معها داخل أحد فنادق الرباط، بينما بدا في الصورة الأخرى ممسكا بيدها في مكان يشبه الحديقة العامة.

وكان "يتيم" أكد في تصريحات إعلامية أن الفتاة هي "خطيبته"، لكنه أقر أن العلاقة بينهما لا تزال "غير قانونية ولم يتم توثيقها"، بسبب عدم طلاقه من زوجته الأولى حتى الآن، مؤكدًا على علم أفراد أسرتهما بعلاقتهما.

وانتقد المغاربة بشدة سلوك الوزير، بعد ظهوره المتكرر رفقة الفتاة، كما أثار هذا الأمر امتعاض بعض الأحزاب على غرار "حركة التوحيد والإصلاح" التي وجهت تنبيهًا للوزير، معتبرة أن ما قام به "يخالف ما تقوم عليه الحركة من مبادئ وقيم، معتبرة أن فعلته "أساءت لصورته ومقامه".

شاهد الفيديو والصور..




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تمارس الرذيلة وتطرح فيديوهاتها على الإنترنت
» الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر
» وفاة والدة وزير الزراعة
» تكريم طالبة ثانوي عن بحث في القلب المفتوح بدون جراح
» بالفيديو.. "الأرصاد": انتظروا أمطارًا غزيرة قريبًا
» "عبد العال" يكشف بالأسماء أين سيذهب إعلاميو "بيراميدز"
» بالفيديو.. "عجل" يتسبب في ذبح زوج لزوجته
» مشاجرة بين عائلتين للخلاف على مطب صناعي
» سيدة ترفع دعوى لإلزام طليقها بدفع 11 ألف جنيه "فسح"
» الزراعة: حل أزمة القطن خلال ساعات
» شاهد.. ألفاظ خارجة واشتباك بين شيخ وداعية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:40 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان