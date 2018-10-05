  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر03:16 م
بحث متقدم
كلوب ومحمد صلاح

"كلوب" يضع "صلاح" في مأزق

طلعت مصطفي

مفاجأة.. هشام طلعت مصطفى يتفاوض على شراء "بيراميدز"

تكتب المصحف بالتطريز اليديو في 30 عاما

تكتب المصحف بالتطريز اليدوي.. في 30 عامًا

صورة من الفيديو

حقيقة فبركة "مصر للطيران" حوارًا مع فنانة عالمية

يتيم

تسريبات لوزير إخواني يرافق فتاة فرنسية تثير الجدل

الجولاني يطلق الرصاص علي المتظاهرين

شاهد.. الجولاني يطلق الرصاص على المتظاهرين

الاخوان

تفاصيل تجميد نشاط أكبر جمعية إخوانية

سيارة مرسيدس لعهد التميمي في ألمانيا

سيارة مرسيدس لـ"عهد التميمي" في ألمانيا

رسالة جديدة لبشار من زوجة الجاسوس إيلي كوهين

رسالة جديدة لبشار من زوجة الجاسوس إيلي كوهين

الليثي

"الليثي" يكشف أسرار جديدة عن رافت الهجان

بالصور..

المالية: عودة الموظفين إلي مأمورية النزهة

آخر الأخبار

وزير المالية
وزير المالية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

المالية: شفافية في كل البيانات والأرقام التي تتداول موازنة الدولة

#

15 حالة انتحار .. حصيلة شهر

#

شقيق باسم عودة ينفي إعدامه

#

بالفيديو.. سمكة تعود للحياة بعد الشوي

المالية

مصلحة الضرائب

مأمورية النزهة

أكدت وزارة المالية حرصها على تطوير بيئة العمل في جميع المواقع بالوزارة والمصالح الإيرادية التابعة لها، وهو الأمر الذي تعكسه مشاريع تطوير العديد من مأموريات الضرائب التي يجري العمل فيها حاليا وتم الانتهاء من بعضها مثل مأمورية حلوان والطور بجنوب سيناء والقصير بالبحر الأحمر وسان ستيفانو بالإسكندرية. 

وأشار بيان أصدرته وزارة المالية أمس، الخميس، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير مأمورية ضرائب النزهة بمنطقة "السواح" لنقل العاملين من مبنى مركز كبار الممولين بمدينة نصر إليها لحين الانتهاء من المركز النموذجي الدائم بمنطقة روكسي والذي سيضم عدد من المأموريات بما فيها النزهة، وذلك نظرًا لأنه سيتم حاليًا إعادة هيكلة مبنى كبار الممولين لكي يتحول إلى مركز ضريبي مدمج شامل يغطي كافة أنشطة الضرائب لكبار الممولين بما فيها الضرائب العقارية، بحيث يتعامل كبار ممولي الضرائب مع جهة واحدة فقط في كل ما يتعلق بمنظومة الضرائب مما يمثل تطورًا نوعيًا في أداء الإدارة الضريبية ويسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات ممارسة العمال والاستثمار علي المستوي الدولي.

وأوضح البيان أن وزارة المالية  تعمل علي تطوير جميع المأموريات الضريبية علي مستوي الجمهورية بالكامل ضمن خطة التطوير ورفع كفاءة اداء مصلحة الضرائب المصرية وتوحيد إجراءات العمل الضريبي لقانوني الضريبة علي الدخل والضريبة علي القيمة المضافة، بما يبسط الإجراءات ويقلل الوقت والجهد ويزيل البيروقراطية التي تواجه مجتمع الأعمال خلال التعامل مع الإدارة الضريبية.

وأكد البيان أن وزير المالية وجه قيادات مصلحة الضرائب بضرورة الانتهاء من جميع مشاريع تطوير المأموريات الضريبية في أسرع وقت ممكن، مع توفير جميع الأدوات والأجهزة المساعدة لمأموري الضرائب بها بحيث يكون التطوير شامل وكامل وبما يرقي لتطلعات مأموري الضرائب وجميع العاملين بهذه المأموريات ليتواكب هذا التطوير في مقرات العمل مع منظومة ميكنة العمل الضريبي ومنظومة المالية الحكومية التي تنفذها الوزارة علي مستوى الجهاز الإداري للدولة ككل.

شاهد الصور
  



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تمارس الرذيلة وتطرح فيديوهاتها على الإنترنت
» الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر
» وفاة والدة وزير الزراعة
» تكريم طالبة ثانوي عن بحث في القلب المفتوح بدون جراح
» بالفيديو.. "الأرصاد": انتظروا أمطارًا غزيرة قريبًا
» "عبد العال" يكشف بالأسماء أين سيذهب إعلاميو "بيراميدز"
» بالفيديو.. "عجل" يتسبب في ذبح زوج لزوجته
» مشاجرة بين عائلتين للخلاف على مطب صناعي
» سيدة ترفع دعوى لإلزام طليقها بدفع 11 ألف جنيه "فسح"
» الزراعة: حل أزمة القطن خلال ساعات
» شاهد.. ألفاظ خارجة واشتباك بين شيخ وداعية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:40 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان