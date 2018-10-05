انتحار أمين شرطة داخل شقة صديقه بالأميرية

05 أكتوبر 2018 - 10:07 ص

أقدم أمين شرطة مفصول على الانتحار شنقًا داخل حجرة نوم بشقة صديقه لمروره بأزمة نفسية.

وردت معلومات للمقدم أيمن عبد الحافظ رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، تفيد بانتحار شخص داخل شقة صديقه في شارع أبو عيسى مدينة الفردوس بدائرة القسم.

وبالفحص تبين أن الجثة لخالد ع أ" 41 سنة، أمين شرطة مفصول، معلق من العنق بواسطة حبل بسقف غرفة نوم بشقة صديقه، ويرتدي ملابسه كاملة، وتم إنزاله، وتبين وجود آثار زرقة واحمرار حول الرقبة، وبسؤال صديقه قرر بأنه حال عودته للشقة اكتشف انتحار صديقه، مضيفا أنه كان يمر بأزمة نفسية منذ فترة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



