"الأب".. كلمة السر بواقعة فتاة التروسيكل

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فتاة التروسيكل
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سعيد حساسين

الرافدين بلس

فتاة التروسيكل

كشف  أحمد عز الدين، محامي فتاة التروسيكل، عن لغز جديد بواقعة فتاة التروسيكل، قائلاً: "إن الفتاة كانت هربانة من والدها بسبب أخطائه في التعامل معها"، مؤكدًا أن البنت ليست مريضة نفسيا.

وأضاف "عز الدين"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" بقناة "الرافدين بلس" مع الإعلامي سعيد حساسين: "البنت كانت بتهزر مع أولاد أعمامها، وبيزقوا بعض بزجاجات فجات في أيد واحد صاحب محل وعنده عزوة فحس بالإهانة حاول ينكل بالبنت، ولكن الله بعت لها اللي يقف جنبها، وهذا مثال لكل من تسول له نفسه التنكيل بالناس".

وتابع: "الفتاة تنازلت عن المحضر، وهي إنسانة محترمة وياريت تكون مثالًا للغني والفقير والست والراجل، أخلاقها ومبادئها تبين إنها إنسانة".

شاهد الفيديو..


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