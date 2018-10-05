عمارة: السيسي صان وكرم دماء شهداء أكتوبر بهذه الطريقة

05 أكتوبر 2018 - 09:56 ص

أكد الدكتور محمد عمارة خبير التسويق السياسي أنه في ذكرى شهر النصر والعزة والكرامة ومحاولات مستميتة من الغرب لتزييف التاريخ وقلب الحقائق والنيل من مصر وملحمتها العظيمة التي سطر فيها أبنائها اسمى درجات الفداء وعبقرية الإرادة المصرية وقدرة مصر وجيشها على درء الصدع وبناء نفسها من الداخل وبسرعة رهيبة

أضاف عمارة بأن سيناء هي المحور الأساسي في حرب أكتوبر واستردادها كان هو الهدف الأسمى وارتوى رملها بدماء الشهداء ولكن ماذا كان بعد استرداد سيناء استطرد عمارة بأن سيناء ظلت غير مستغلة الاستغلال الأمثل وذلك لأسباب سيكشف عنها التاريخ ولم يتم ربطها إلا من خلال المعديات البحرية ونفق الشهيد أحمد حمدي وحديثا كوبري السلام الذي لا يستطيع وحدة عمل نهضة تنموية إلى سيناء.

واستطرد عمارة بأن ما يحدث في خلال الثلاث سنوات الماضية لتعزيز ربط سيناء بالدلتا وإنشاء شرايين الحياة لسيناء لربط أفريقيا يأسيا أنفاق هدية السيسي لأهل مصر عامة وأهل سيناء خاصة بالإضافة إلى الكباري العائمة في قناة السويس والمشروعات التنموية بجوار محور قناة السويس والمشروعات السكنية لتعمير سيناء وسحارات سرابيوم واستصلاح الأراضي كل هذا وأكثر لم يتثنى ان يحدث إلا بإخراج المحتل في 73 ووكلائه في عصرنا هذا ومحاولة احتلال سيناء ولكن بشكل مختلف من خلال الحروب بالوكالة ولكن قواتنا المسلحة المصرية لهم بالمرصاد وانتصرنا

اختتم عمارة برسالة تقدير واحترام لكل من شارك في حرب 73 المجيدة وتقدم عمارة بالتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي حافظ على استمرار احتفالنا بذكرى 73 فلولا التصدي للطامعين لذهبت سيناء الحبيبة وضاعت دماء شهدائنا ولكن تحيا مصر بقوة رجالها الأوفياء



