تطورات جديدة في قتل طالب الرحاب

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خطيبىة تستدرج طالب

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، تقرير الطب الشرعى الخاص بـ"طالب الرحاب" المقتول بسام أسامة، لإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

وكانت نيابة القاهرة استمعت لأقوال "حبيبة" المتهمة باستدراج الطالب بسام أسامة، للتخلص منه على يد والدها.

واعترفت المتهمة "حبيبة"، أمام سرايا النيابة فى التحقيقات التى تجرى معها، باستدراجها للمجنى عليه واشتراكها مع والدها فى حضوره للمنزل، وأنكرت علمها أو اشتراكها فى واقعة القتل، لتتبرأ من والده فى قتل المجنى عليه، مستطردة: "معرفش أن أبويا ناوى يقتل بسام".

وأوضحت المعاينة الأولية، أن المتهم الرئيسى هو والد فتاة استأجر شقة بالرحاب، وهو مالك عدة شقق بالرحاب، وقام بالاشتراك مع آخرين باستدراج الشاب وقتله بالطعن بسكين، ووضع الجثة داخل صندوق خشب، ووضع فحم وشبك وزلط على الجثة لعدم خروج روائح، كما وضع "رمل وأسمنت وبلاط"، ودفن الجثة داخل الشقة.



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