الذهب يتراجع جنيهين ليسجل هذا الرقم

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الذهب

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أسعار

خبراء

ايهاب واصف

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 597 جنيها في السوق المحلية.

أسعار الذهب فى مصر الآن:-

- عيار 21 - 597 جنيه.

- عيار 18 - 512 جنيهًا.

- عيار 24 - 682 جنيهًا.

- أسعار الجنيه الذهب 4776 جنيهات

 أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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