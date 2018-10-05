10 ايام مدة استمرار معرض منتجات اسر الشهداء

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جمعبو المحاربين القدماء

إفتتحت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ، المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية , والذي يستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر , والذي يأتى تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

يضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات, بالاضافة إلي منتجات الجمعية من الأثاثات المنزلية والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين.

وتحرص الجمعية علي تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دوري لتقديم أعمال الأعضاء من ذوى الإحتياجات الخاصة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والمشاركة فى تسويقها, وذلك ضمن الأنشطة التى تنفذها لاكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم ,  فضلا عن أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء الجمعية وفروعها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين لدي مصر وأعضاء الجمعية من قدامي المحاربين ومصابى العمليات الحربية.


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