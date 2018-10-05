"مصر للطيران" تجتاز اختبار إحدى المنظمات العالمية

05 أكتوبر 2018 - 09:42 ص

نجحت شركة مصر للطيران بالأمس فى تفتيشات الأيوزا IOSA – (IATA Operational Safety Audit ، وهى أعلى الشهادات التي تمنحها منظمة الأياتا في مجال السلامة لشركات الطيران.

وقالت الشركة إنه من العام الماضى تم وضع العديد من القيود والإجراءات الجديدة التي ترتب عليها صعوبة اجتياز هذه التفتيشات بدون نقاط عدم مطابقة ، هذا وقد قام وفد من شركة Wake البريطانية، ممثلا عن المنظمة، بإجراء التفتيشات على جميع أنشطة الشركة والتي شملت العمليات الجوية، الطيارين، الضيافة الجوية، المهندسين والصيانة، الأمن، الخدمات الأرضية والشحن الجوي.

وهنأ الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران جميع العاملين المشاركين فى تحقيق هذا الإنجاز الجديد وصرح بأن الشركة تسعى دائما لتطبيق كافة الشروط والمعايير الدولية في مجال السلامة والجودة، بما يتناسب مع كونها شركة طيران عالمية وإحدى الشركات الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفا أن مصر للطيران تعد من أوائل الشركات التي اجتازت تفتيشات الأيوزا منذ الحصول عليها في عام 2004 واستمرت حتى الآن في تجديدها كل عامين.

ومن جانبه، صرح الطيار محمد الشوربجي، رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركه القابضه لمصر للطيران، بأن أعضاء وفد الأياتا قد اشادوا بالإجراءات القياسية المتبعة في مصرللطيران ومدى التزامها بتطبيق كافة المعايير والنظم العالمية في إدارة السلامة.