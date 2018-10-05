كلاكيت ثاني مرة.. زلزال قوي يهز شمال اليابان

05 أكتوبر 2018 - 09:40 ص

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة زلزال قوي بجزيرة هوكايدو الرئيسية بأقصى شمال اليابان، وذلك في تمام الساعة 8.58 صباحا بالتوقيت المحلي "23:58 مساء الخميس بتوقيت جرينتش".

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن قوته المبدئية بلغت 5.3 درجة.

وأضافت أنه ليس هناك خطر حدوث موجات مد بحري عاتية نتيجة الزلزال.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 42 كيلومترا وكان مركزه بالساحل الجنوبي لجزيرة هوكايدو.

وكان زلزال قوته 6.7 درجة قد أصاب هوكايدو بالشلل في السادس من سبتمبر وتسبب في مقتل عشرات وحدوث انهيارات وانقطاع مؤقت في الكهرباء عن جميع سكان الجزيرة البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة.