  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر03:17 م
بحث متقدم
كلوب ومحمد صلاح

"كلوب" يضع "صلاح" في مأزق

طلعت مصطفي

مفاجأة.. هشام طلعت مصطفى يتفاوض على شراء "بيراميدز"

تكتب المصحف بالتطريز اليديو في 30 عاما

تكتب المصحف بالتطريز اليدوي.. في 30 عامًا

صورة من الفيديو

حقيقة فبركة "مصر للطيران" حوارًا مع فنانة عالمية

يتيم

تسريبات لوزير إخواني يرافق فتاة فرنسية تثير الجدل

الجولاني يطلق الرصاص علي المتظاهرين

شاهد.. الجولاني يطلق الرصاص على المتظاهرين

الاخوان

تفاصيل تجميد نشاط أكبر جمعية إخوانية

سيارة مرسيدس لعهد التميمي في ألمانيا

سيارة مرسيدس لـ"عهد التميمي" في ألمانيا

رسالة جديدة لبشار من زوجة الجاسوس إيلي كوهين

رسالة جديدة لبشار من زوجة الجاسوس إيلي كوهين

الليثي

"الليثي" يكشف أسرار جديدة عن رافت الهجان

كلاكيت ثاني مرة.. زلزال قوي يهز شمال اليابان

عرب وعالم

زلزال قوي يضرب جنوبي إيران
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

زلزال إندونيسيا يتسبب في هروب مئات السجناء

#

تسونامي جديد يقتل العشرات في إندونيسيا

#

ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 91 قتيلًا

#

طلقات سياسية

اليابان

زلزال

هيئة المسح الجيولوجي

هيئة الاذاعة اليابانية

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة زلزال قوي بجزيرة هوكايدو الرئيسية بأقصى شمال اليابان، وذلك في تمام الساعة 8.58 صباحا بالتوقيت المحلي "23:58 مساء الخميس بتوقيت جرينتش".

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن قوته المبدئية بلغت 5.3 درجة.

وأضافت أنه ليس هناك خطر حدوث موجات مد بحري عاتية نتيجة الزلزال.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 42 كيلومترا وكان مركزه بالساحل الجنوبي لجزيرة هوكايدو.

وكان زلزال قوته 6.7 درجة قد أصاب هوكايدو بالشلل في السادس من سبتمبر وتسبب في مقتل عشرات وحدوث انهيارات وانقطاع مؤقت في الكهرباء عن جميع سكان الجزيرة البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تمارس الرذيلة وتطرح فيديوهاتها على الإنترنت
» الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر
» وفاة والدة وزير الزراعة
» تكريم طالبة ثانوي عن بحث في القلب المفتوح بدون جراح
» بالفيديو.. "الأرصاد": انتظروا أمطارًا غزيرة قريبًا
» "عبد العال" يكشف بالأسماء أين سيذهب إعلاميو "بيراميدز"
» بالفيديو.. "عجل" يتسبب في ذبح زوج لزوجته
» مشاجرة بين عائلتين للخلاف على مطب صناعي
» سيدة ترفع دعوى لإلزام طليقها بدفع 11 ألف جنيه "فسح"
» الزراعة: حل أزمة القطن خلال ساعات
» شاهد.. ألفاظ خارجة واشتباك بين شيخ وداعية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:40 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان