» قصة الرجل الذي يكسب 45 ألف جنيه في الثانية الواحدة

05 أكتوبر 2018 - 08:23 ص

قدم موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي حسبة بسيطة لحجم الأموال التي يكسبها جيف بيزوس - مؤسس موقع أمازون وأغنى رجل في العالم - ليكتشف أنه يربح 2500 دولار في الثانية بما يعادل 45 ألف جنيه مصري .



واحتسب الموقع الفارق بين المكاسب السنوية لبيزوس في أكتوبر 2017 ونفس الشهر من عام 2018 حسب تقديرات قائمة أغنى 400 شخص في العالم التي تعدها مجلة فوربس.

2500 دولار في الثانية

وبلغت المكاسب السنوية لرجل الأعمال الأميركي 78.5 مليار دولار، مما يعني 6 مليارات ونصف المليار في الشهر، وما يقارب مليار ونصف المليار في الأسبوع.

ويكسب الرجل، البالغ من العمر 54 عاما، نحو 215 مليون دولار في اليوم، أي 8 ملايين في الساعة، و150 ألف دولار في الدقيقة.

وبذلك، فإن أرباح الرجل في الثانية تناهز 2500 دولار، وهو ما يعادل راتب شهر أو شهور عدة لدى موظفين آخرين.

وقال "بيزنيس إنسايدر" إن على الموظف، الذي يكسب الحد الأدنى للأجور في أمازون، أن يشتغل 24 ساعة في اليوم ولمدة 68 عاما، لكسب ما يجنيه بيزوس في الساعة الواحدة فقط.