شاهد المصري الذي صدم كريستيانو رونالد برسالته

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شاب مصري

حقق شاب مصري شهرة واسعة بعد تعليقه العجيب على بث مباشر ظهر فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو ليتواصل مع جمهوره .

وفاجأ الشاب المصري ، رونالدو بتعليق غاية في الغرابة ، حيث كتب له: "بكرة فيه ماتش في الحرفيين من 9 لـ 10 .. تعالى وهات 10 جنيه".

إلا أن مزحة الشاب التي كتبها دون اكتراث كانت على موعد مع الشهرة ، حيث صورها مصري آخر كان يتابع البث ونشرها عبر صفحته لتجد طريقها على مواقع التواصل الاجتماعي في كافة الصفحات الرياضية أو حتى الساخرة .


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