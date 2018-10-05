شاهد المصري الذي صدم كريستيانو رونالد برسالته

05 أكتوبر 2018 - 06:26 ص

حقق شاب مصري شهرة واسعة بعد تعليقه العجيب على بث مباشر ظهر فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو ليتواصل مع جمهوره .



وفاجأ الشاب المصري ، رونالدو بتعليق غاية في الغرابة ، حيث كتب له: "بكرة فيه ماتش في الحرفيين من 9 لـ 10 .. تعالى وهات 10 جنيه".



إلا أن مزحة الشاب التي كتبها دون اكتراث كانت على موعد مع الشهرة ، حيث صورها مصري آخر كان يتابع البث ونشرها عبر صفحته لتجد طريقها على مواقع التواصل الاجتماعي في كافة الصفحات الرياضية أو حتى الساخرة .





