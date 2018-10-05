  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:57 ص
بحث متقدم
صلاح

صورة جديدة لصلاح تكشف الكثير عن تراجع مستواه

وائل الإبراشي

موعد ظهور "الإبراشي" على ON E وزميلته في البرنامج

علامة ونجله

نجل مطرب شهير يمنع والدته من الرقص .. و والده يصفق له

رونالدو

شاهد المصري الذي صدم كريستيانو رونالد برسالته

جون سينا

جون سينا يقوم ببطولة فيلم مصري

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

"هناك تربص بالنظام الجديد وأولياء الأمور كانوا فريسة لهؤلاء"

أخطر مساومة بين ترامب وبوتين حول سوريا

بوادر أزمة كبرى بين واشنطن وموسكو بسبب هذا الأمر

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يكشف تطورات جديدة بشأن "بيراميدز"

رونالدو

تطورات مثيرة بواقعة اغتصاب "رونالدو" لعارضة أزياء

علاء مبارك

رسالة مؤثرة من علاء مبارك لوالده بذكرى أكتوبر

وزير التعليم:

"هناك تربص بالنظام الجديد وأولياء الأمور كانوا فريسة لهؤلاء"

الحياة السياسية

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أسعار الأدوات المدرسية.. نار.. والمصريون: ارحمونا

#

مكافأة 700 جنيه للعاملين مع قدوم عيد الأضحى

#

فيديو مهم لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

#

حركة تغييرات لقيادات بوزارة الصحة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن "التابلت" أقل عنصر في المنظومة الجديدة وآخر شيء يتسلمه الطلاب، مؤكداً أن التعليم لن يتغير به وحده، وأن تطوير المحتوى أهم من "التابلت".
وأضاف "شوقي"، في أول ظهور تليفزيوني بعد تطبيق منظومة التعليم الجديدة، مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"،  أن "التابلت" هو حل لمشكلة مصرية مزمنة، لأن الامتحانات والمحتوى متاحة عليه دون وسيط بشري، مؤكداً أن القيادة السياسة تدعم النظام الجديد للتعليم، وأن الوزارة تعتز بذلك، والناس مؤمنة بضرورة استكمال هذا المشروع.
وأكد الدكتور طارق شوقي إن هناك مافيا للدروس الخصوصية والكتب الخارجية بدليل ظهور كتب لا نحتاج لها وغير مرخصة وتسرق حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن النظام الجديد للتعليم سيوفر أموال ولي الأمر والكتب وسيرفع الضغط عن الطالب من رهبة الامتحانات، قائلًا: "نسير من محطة إلى أخرى بثبات"، لافتًا إلى أن تجار الكتب الخارجية يروجون لأزمة المستوى الرفيع، لأن لدينا 22 مليون طالب في 8 آلاف مدرسة كانوا يشترون منهم كتب المستوى الرفيع بـ 50 جنيهًا للكتاب.
وعن تأجيل افتتاح المدارس اليابانية من العام الماضي إلى العام الحالي، قال "شوقي"، إن هذا كان مفيدًا لنا، وأننا بدأنا الدراسة في 35 من المدارس اليابانية هذا العام، مشيراً إلى أن هذه المدارس تتميز عن الحكومية بأنها تطبق المنهج الجديد كما هو مصمم بالإضافة إلى ساعتين يوميًا لـ"التوكاتسو" الياباني وهو عبارة عن 250 نشاط تسهم في بناء شخصية الطفل.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على حل مشكلة المدرسة اليابانية بالتجمع الخامس، والتي تعاني من مشكلات صرف صحي ومياه، معرباً عن تفائله وأنه مر عام ونصف من الجدل والنقاش حول النظام الجديد، وطالما وصلنا لهذه النقطة فهو أمر صحي.
وأكد "شوقي" أن قطار التعليم انطلق من محطته الأولى، وحصلنا على جميع الموافقات باستمرار النظام الجديد، وإلا لضاعت الأموال التي أنفقناها عليه، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها 700 ألف موظف.
وأوضح الدكتور طارق شوقي أن الوزارة تقوم بشرح المنظومة التعليمية الجديدة حتى يستوعبها المواطنين، مشيرًا إلى أن كثافة الطلاب بالفصول والمشكلات الإدارية واللوجستية هي الأرضية التي تتحرك منها الوزارة نحو التطوير، وأكد الوزارة تركز على دراسة اللغة العربية شكل جيد في نظام التعليم الجديد، قائلًا: "عايزين الناس تتكلم عربي كويس".
وعن أزمة الدروس الخصوصية، قال وزير التعليم، أن الذي يسيطر على التعليم "ملك الكيمياء" و"وحش الفيزياء"، موضحًا أن أولياء الأمور كانوا فريسة لرسالة خاطئة تتلخص في أن التعليم هو درجات الطالب، وقال أن هناك حربًا بين أولياء الأمور والسوق بما تتضمنه من دروس خصوصية وكتب خارجية، مؤكداً على أن النظام الجديد سيحد بشكل كبير من هذه المشكلات.
وتابع الدكتور طارق شوقي أنه لابد من النظر إلى نصف الكوب الممتلئ لأننا نعالج نظامًا تعليمياً، لم يكن فيه "كرسي" ولا منهج ولا يغرس في عقل الطالب شيء، كما أن لدينا زيادة سكانية هائلة في مصر بمعدل 600 ألف طفل كل عام و"مشق قادرين نلاحق"، وقمنا بما نقدر عليه في تطوير التعليم بثمن معقول، مشيراً إلى أنه لا امتحانات أو نجاح أو رسوب للطلاب في السنوات الدراسية الثلاثة الأولى، لأننا نرغب في أن يستمتع الطلاب بالتعليم وأنشطته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير صور يوضح موقع اختفاء الطائرة الماليزية
» قرار بهدم منزل "بو تفليقة" .. ورجل أعمال يحاول إنقاذه
» ضبط أمريكي حاول قتل ترامب بالسم
» قصة الرجل الذي يكسب 45 ألف جنيه في الثانية الواحدة
» شاهد: تعليق ناري لـ"فتاة بورسعيد" على الواقعة
» أول تعليق لـ"يوفنتوس" على فضيحة "رونالدو"
» "الجندي" يفتح النار على مبروك عطية بسبب النقاب
» لماذا لا يتبنى رجال الأعمال مبادرات لبناء مدارس جديدة؟
» زيارة بعثة «صندوق النقد».. هذه هي الإجراءات المرتقبة
» دعوة ناصرية للاندماج مع الماركسيين
» أول رد رسمي سعودي على اختفاء «خاشقجي»

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • ظهر

    11:48 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان