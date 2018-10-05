"آل الشيخ" يكشف تطورات جديدة بشأن "بيراميدز"

أكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة والشباب السعودية أنه قد بدأ بالفعل في إجراءات بيع نادي بيراميدز، ومستاء من الذي حدث، مضيفا أن البرازيلي كينو، لاعب بيراميدز، في طريقه إلى نادي الاتحاد السعودي.
وأضاف في حوار لفضائية "العربية" من مقر إقامته في نيويورك، أنه "خلال عامين ستكون ملاعب الأندية جاهزة، وستكون مغطاة وستحتضن جميع الفعاليات الرياضية والاجتماعية الفنية، وفي الموسم القادم ستنطلق قنوات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، باستديوهات خاصة»، مشيرًا إلى أنه «نعمل على إطلاق قناة تلفزيونية قوية وتبث الدوري مجاناً.