"آل الشيخ" يكشف تطورات جديدة بشأن "بيراميدز"

05 أكتوبر 2018 - 12:49 ص

أكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة والشباب السعودية أنه قد بدأ بالفعل في إجراءات بيع نادي بيراميدز، ومستاء من الذي حدث، مضيفا أن البرازيلي كينو، لاعب بيراميدز، في طريقه إلى نادي الاتحاد السعودي.

