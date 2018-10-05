» أول تعليق لـ"يوفنتوس" على فضيحة "رونالدو"

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الرياضة

رونالدو
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خطر يهدد رونالدو وأسرته في إيطاليا

دافع نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم عن نجمه الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو، معتبرا أن الاتهامات التي وجهتها إليه عارضة أزياء أمريكية سابقة باغتصابها عام 2009، لا تغير من رأي النادي في لاعبه.
وكتب بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة عبر "تويتر"، "أظهر كرستيانو رونالدو خلال الأشهر الماضية احترافيته الكبيرة وتفانيه، وذلك يلقى تقدير الجميع في يوفنتوس.
إن الأحداث المزعومة التي تعود إلى نحو عشرة أعوام مضت، لا تغير هذا الرأي الذي يتشاركه كل من تعرف الى هذا البطل العظيم.

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