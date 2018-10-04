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تشيلسي يحقق انتصاره الثاني على التوالي في "يوروبا ليج"

الرياضة

تشيلسي
تشيلسي

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حقق فريق تشيلسي الإنجليزي، الخميس، انتصاره الثاني على التوالي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).
وتغلب تشيلسي بصعوبة على ضيفه مول فيدي المجري بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الثانية عشر من البطولة.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 70 من زمن اللقاء.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز فريق باوك سالونيكا اليوناني على مضيفه باتي بوريسوف بطل روسيا البيضاء بأربعة أهداف لهدف.
جاءت رباعية باوك عن طريق الصربي اليكساندر بريوفيتش والبرازيلي ليوناردو رودريغيز ليما (هدفين) و ديميتريوس بيلكاس في الدقائق 6 و11 و17 و73، بينما أحرز هدف بطل روسيا البيضاء الوحيد، ماكسيم سكافيش في الدقيقة 61.
بذلك، يتصدر تشيلسي الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن فريق باوك وباتي بوريسوف وأخيرًا فيدي بلا رصيد من النقاط. 

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