ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 1558 قتيلا

04 أكتوبر 2018 - 11:57 م

ارتفع إلى 1558 قتيلا حصيلة ضحايا الزلزال وأمواج تسونامي في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، الخميس.



كانت الوكالة ذاتها أعلنت، في وقت سابق اليوم، بلوغ عدد ضحايا الزلزال 1424 قتيلا، قبل الاعلان عن الحصيلة الجديدة عبر حسابها على "تويتر"، وهي غير نهائية.



والجمعة الماضي، اجتاحت أمواج تسونامي ارتفاعها 6 أمتار، مدينتي بالو ودونغالا، بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات.



وهذه ليست الكارثة الأولى من نوعها التي تضرب إندونيسيا؛ إذ ضرب زلزال جزيرة سومطرة (شمال) في 2004، وتسبب في "تسونامي" اجتاح سواحل 13 دولة على المحيط الهندي، مخلفا 226 ألف قتيل، بينهم ما يزيد عن 120 ألفا في إندونيسيا.

