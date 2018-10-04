  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر01:38 ص
بحث متقدم
أخطر مساومة بين ترامب وبوتين حول سوريا

بوادر أزمة كبرى بين واشنطن وموسكو بسبب هذا الأمر

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يكشف تطورات جديدة بشأن "بيراميدز"

رونالدو

تطورات مثيرة بواقعة اغتصاب "رونالدو" لعارضة أزياء

علاء مبارك

رسالة مؤثرة من علاء مبارك لوالده بذكرى أكتوبر

الفقي

إسرائيل كانت تخشي من الفناء فى حرب أكتوبر المجيدة

الدكتور مبروك عطية

هجوم أزهري على «مبروك عطية» بسبب النقاب

إزالة 16 فدان قطن بالقليوبية

الحكومة تتخلى عن مزارعي القطن.. وآلاف المزارعين في أزمة

حقل غاز

قريبًا.. اكتشاف 4 حقول غاز أكبر من "ظهر"

نصر أكتوبر

أبطال الرياضة في حرب أكتوبر.. من الملاعب لمرمى إسرائيل

مدارس مصر (أرشيفية)

لماذا لا يتبنى رجال الأعمال مبادرات لبناء مدارس جديدة؟

جيش الاحتلال يستهدف نقطة طبية على حدود غزة

عرب وعالم

بالصور.. اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلى بمدينة جنين عقب استشهاد فلسطينى
بالصور.. اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلى بمدينة جنين عقب استشهاد فلسطينى

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

6 شهداء و400 مصاب برصاص الاحتلال في غزة

#

إسرائيل تعترف بفشل التصدي لأنفاق غزة: لا يمكن ردعها

#

استشهاد 3 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال في غزة

#

إصابة 16 فلسطينيًا فى مواجهات مع جيش الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الخميس، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بقذيفة، نقطة طبية تابعة لها.
جاء ذلك في بيان للناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، وصل الأناضول نسخة منه.
وأوضح القدرة أن النقطة تقع في قرية خزاعة، شرق مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، قرب الحدود مع إسرائيل.
وأضاف أن قذيفة إسرائيلية - لم يوضّح نوعها - ضربت الموقع، ما أدّى إلى أضرار في المحتويات، دون الإشارة إلى خسائر في الأرواح.
ومنذ انطلاق مسيرات "العودة" السلمية على حدود القطاع، في مارس/آذار الماضي، تقيم وزارة الصحة نقاطًا طبية لمعالجة المصابين جراء القمع الإسرائيلي.
ويطالب المشاركون في المسيرات بعودة اللاجئين إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم التي هجروا منها، في الأراضي التي قامت عليها دولة إسرائيل، وبرفع الحصار عن قطاع غزة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: تعليق ناري لـ"فتاة بورسعيد" على الواقعة
» أول تعليق لـ"يوفنتوس" على فضيحة "رونالدو"
» "الجندي" يفتح النار على مبروك عطية بسبب النقاب
» اتحاد اليد يرفض التعامل مع رئيس الزمالك
» زيارة بعثة «صندوق النقد».. هذه هي الإجراءات المرتقبة
» دعوة ناصرية للاندماج مع الماركسيين
» أول رد رسمي سعودي على اختفاء «خاشقجي»
» هكذا تحالف الإخوان مع «الوطني المنحل»
» "سمير لبيب": مجند مسلم أصرّ على حمايتنا فوجدناه "جسدًا بلا رأس"
» أسعار الدولار في البنوك خلال التعاملات المسائية
» أسطورة ليفربول: مستوى «صلاح» في تراجع مستمر

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان