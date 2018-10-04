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البورصة المصرية تخسر 22.3 مليار جنيه خلال أسبوع

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المصريون ووكالات

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منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري بخسائر بلغت 22.3 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 782.6 مليار جنيه مقابل 804.9 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 2.8%.
وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي اكس 30» بنسبة 3.61% ليبلغ مستوى 14105 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر «إيجي اكس 100» الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.89% ليبلغ مستوى 1769 نقطة وبالنسبة لمؤشر «إيجي اكس 20» فسجل انخفاضا بنحو 4.06% ليبلغ مستوى 13597، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70» بنحو 0.8% ليبلغ مستوى 699 نقطة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي لتبلغ نحو 7.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 929 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.8 مليار جنيه وكمية تداول 1.084 مليار ورقة منفذة على 109 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.
فيما يتعلق بورصة النيل، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 2.2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2.6 مليون ورقة منفذة على 467 عملية خلال الأسبوع الحالي.
ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 53.24% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.76% خلال أسبوع.
وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 74.75% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غيرالعرب على نسبة 14.33% والعرب على 10.92%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 224.13 مليون خلال الأسبوع الحالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 741.84 مليون جنيه ،وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن صافي تعاملات الأجانب غيرالعرب قد سجلت صافي شراء قدره 6.096 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 1.181 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 70.68% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.32% وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 55.24 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وفى سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال الأسبوع الحالي نحو 2.533 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 2.614 مليون سند تقريبا.

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