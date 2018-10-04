أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون أن الرئيس دونالد ترامب أقر استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب.



وقال بولتون خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن الاستراتيجية الجديدة ستكون أوسع من سابقاتها، وستجمع بين الوسائل العسكرية وغير العسكرية لمحاربة الإرهاب الموجودة لدى الولايات المتحدة.

وقال بولتون خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن الاستراتيجية الجديدة ستكون أوسع من سابقاتها، وستجمع بين الوسائل العسكرية وغير العسكرية لمحاربة الإرهاب الموجودة لدى الولايات المتحدة.

وأضاف أن الاستراتيجية ستركز على حماية الولايات المتحدة وحدودها وبنيتها التحتية، مؤكدا أن واشنطن ستعمل مع حكومات أجنبية وستحثها على «تقاسم الأعباء» فيما يخص مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن الاستراتيجية ستركز على حماية الولايات المتحدة وحدودها وبنيتها التحتية، مؤكدا أن واشنطن ستعمل مع حكومات أجنبية وستحثها على «تقاسم الأعباء» فيما يخص مكافحة الإرهاب.

وأشار بولتون إلى أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تعير اهتماما كبيرا لإيران، متهما إياها بدعم حماس و«حزب الله» و«الجهاد الإسلامي» المدرجة على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة.

وأشار بولتون إلى أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تعير اهتماما كبيرا لإيران، متهما إياها بدعم حماس و«حزب الله» و«الجهاد الإسلامي» المدرجة على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة.