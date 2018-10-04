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بولتون: إيران الممول الرئيسي للإرهاب منذ 1979

عرب وعالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

المصريون ووكالات

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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن إيران هي الممول الرئيسي العالمي للإرهاب الدولي منذ 1979.
وكشف أن الولايات المتحدة تواجه تهديدات من القاعدة وداعش وكذلك إيران وميليشياتها. وأضاف أن هدف الولايات المتحدة هو ألا تمنح أي استثناءات لشراء الخام الإيراني.

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