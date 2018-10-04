تطورات مثيرة بواقعة اغتصاب "رونالدو" لعارضة أزياء

04 أكتوبر 2018 - 11:18 م

كشفت كاثرين مايورغا، التي تتهم نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بالاعتداء عليها جنسيًا، عن حقائق جديدة مرتبطة بالواقعة، قد تكون الطريق لكشف الحقيقة في هذه القضية.



ووفقا لعارضة الأزياء السابقة، فقد خضعت لاختبارات طبية، بعد ساعات من ادعائها بتعرضها للاغتصاب، من قبل النجم البرتغالي، في لاس فيغاس الأمريكية قبل سنوات.



وبحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، فحص رجال شرطة ومحققون «أدلة الاعتداء الجنسي»، وتتضمن أشياء وعينات جمعت من قبل لجنة الطب الشرعي، خلال تحقيقها مع «الضحية المزعومة»، بحسب صحيفة «صن» البريطانية.



ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر في الشرطة، بأن كاثرين كانت تبكي عندما أبلغت عن حادثة الاغتصاب، ولم تستحم لـ10 ساعات من الواقعة، حتى تبقى على أدلة الاغتصاب على جسدها قبل فحص اللجنة الطبية.



وزعمت كاثرين أن عدم كشفها لاسم الشخص الذي هاجمها في ذلك الوقت جعل الشرطة تتحفظ على الأدلة، وتتستر عليها منذ عام 2009.



وبعد مرور 9 سنوات على الواقعة، سيتم تحليل «أدلة الاغتصاب» من قبل خبراء، بعد طلب تقدمت به كاثرين لفتح القضية، حسبما نشرت صحيفة «ميرور» البريطانية.



وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من نفي رونالدو الاتهامات الموجهة إليه، حيث وصف الاغتصاب بـ«الجريمة المشينة».



وغرّد نجم ريال مدريد السابق على «تويتر» قائلا: «أنفي بشكل قاطع كل الاتهامات الموجهة إلى. الاغتصاب جريمة مشينة تناقض كل ما أؤمن به».



وأضاف أنه يرفض «تغذية الاستعراض الإعلامي الذي يخلقه أشخاص يسعون إلى الترويج لأنفسهم على حسابي».



وقبل ساعات، نقلت صحف بريطانية عن محامي كاثرين، أن موكلته تعاني «الاكتئاب وتوتر ما بعد الصدمة»، حسبما شخص أطباء نفسيون حالتها.



وأضاف المحامي ليسلي ستوفال في حديث مع الصحفيين، أن الأطباء أخبروا المدعية أن مرضها النفسي جعلها غير قادرة على كتم الحقيقة مقابل المال، في إشارة إلى تسوية عرضها عليها ممثلو رونالدو عام 2010.

