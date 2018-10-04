» "الجندي" يفتح النار على مبروك عطية بسبب النقاب

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الشيخ خالد الجندي
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علق الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على تصريحات الدمكتور مبروك عطية، حول النقاب، قائلا "متخصص في اللغة العربية، ولا علاقة له بالأمور الشرعية، طلع يتهكم على اللى لابسين نقاب، طب اطلع اتهكم على اللى لابسين هوت شورت، أو الراقصات".
وأضاف "الجندى"، خلال حلقة من برنامج "لعلهم يفقهون" عبر فضائية "dmc"، يوم الخميس: "اللى بيقوله ده بيتنهك الحرية الشخصية، كل واحد حر في لبسه، ما دام يراعى الإجراءات الأمنية، مفيش حد في عائلاتنا إلا عنده حد من أسرته إلا في منتقبة".
وتابع: "يعنى واحدة، ذات في العفة، تروح تطلع تقول لفظ فيه تحرش، وأنت مالك وعاوز أنوثتها فيها إيه، لازم الأزهر يطلع بيان يوضح الخلاف الفقهى حول النقاب، وإن العلماء لا ينكروه ولا يأمروا به".


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