كهربا: لا نخشى الهلال.. وهذه رسالتي لجمهور الاتحاد

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الزمالك

كهربا

تمنى محمود عبد المنعم، صانع ألعاب الزمالك والمنتخب الوطني، أن تليق مباراة الزمالك والهلال في السوبر المصري السعودي، باسم الفريقين الكبيرين.

وتابع كهربا في تصريحات تليفزيونية "الهلال تعاقد مع 8 لاعبين محترفين على أعلى مستوى ونجوم دوليين ونعلم جيدًا أن المباراة صعبة وليست سهلة".

وأضاف "جروس يعلم جيدًا مواطن القوة والضعف في الدوري السعودي من واقع تدريبه لأهلي جدة".

وأوضح :" لا نخشى الهلال رغم قوته، وجروس على دراية كبيرة بالدوري السعودي".

واختتم لاعب الزمالك تصريحاته قائلًا : "جماهير اتحاد جدة وحشتوني كثيرًا".


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