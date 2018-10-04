» اتحاد اليد يرفض التعامل مع رئيس الزمالك

04 أكتوبر 2018 - 09:39 م

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، اجتماعا هامًا اليوم، الخميس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وقرر مجلس الإدارة استمرار تعليق مباريات نادي الزمالك المقامة على أرضه، على أن تقام مبارياته المقررة على ملاعب المنافسين في موعدها، وذلك تطبيقا لقرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بشأن رئيس النادي لحين مثوله للتحقيق أمام لجنة القيم والتحقيق باللجنة الأولمبية.

وأقر المجلس تطبيق القرار الصادر من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بعدم اعتماد أي مخاطبات رسمية من النادي تحمل توقيع رئيسه، لحين انعقاد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي الشهر الجاري واتخاذ ما يراه من إجراءات، وذلك على خلفية الهجوم اللفظي لرئيس النادي ضد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري بصفته الدولية والرئيس الشرفي للاتحاد المصري.



