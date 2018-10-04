عودة قناة «بيراميدز» للبث

04 أكتوبر 2018 - 09:22 م

عادت قناة «بيراميدز» إلى البث التليفزيوني، بعد يومين من إعلان توقفها عن البث، حيث تذيع في الوقت الحالي، استقبال المملكة العربية السعودية لبعثة نادي الزمالك، التي وصلت منذ قليل، استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي.

وكانت القناة قد توقفت منذ يومين، ونشرت تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا: "تضامنا مع ما يتعرض له الزملاء في قناة بيراميدز من مضايقات.. تتوقف القناة عن البث التلفزيوني معتذرين لمشاهدينا الأوفياء".

ووجهت مدينة الإنتاج الإعلامي إنذارًا إلي قناة بيراميدز الفضائية بضرورة توفيق أوضاعها والبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في خلال 10 أيام فقط، وإلا سيتم قطع البث عنها باعتبارها مخالفة لقرارات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بعدم السماح لأي شركة أو قناة بالبث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة أو استخدام أجهزة البث المباشر إلا بتصريح من المجلس، خاصة وأن قناة بيراميدز تبث إرسالها من شارع فيصل من ستديوهات شركة مسك.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد قرر إيقاف بث برنامج مدحت شلبي لمدة 15 يوم وخضوعه للتحقيق بمعرفة المجلس بسبب التجاوزات التي شهدتها حلقة المستشار مرتضى منصور في حق عدد كبير من الشخصيات، هذا الى جانب قرار بمنع ظهور الأخير في كافة وسائل الإعلام لمدة 3 شهور.

يُذكر أن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز أعلن انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر على خلفية الهتافات المسيئة التي تعرض له من بعض جماهير الأهلي خلال مباراة حوريا كوناكري بربع نهائي دوري أبطال أفريقا.