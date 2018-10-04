» دعوة ناصرية للاندماج مع الماركسيين

04 أكتوبر 2018 - 09:16 م

دعا القيادي الناصري حسن حسين إلى تأسيس جبهة وطنية تتكون من اليسار المصري بجناحيه القومي الناصري والماركسي.

وقال حسين في تصريحات له :"الدعوة لتأسيس جبهة وطنية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بشكل عاجل، بين قوى اليسار المصري بجناحيه القومي الناصري والماركسي، هو المخرج التاريخي الوحيد لهما من المأزق الكارثي الذي يبدو أنه بلا حل".

وكانت قوات الأمن ألقبت القبض، في مارس الماضي، على حسن حسين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتهمة التحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، قيل أن تفرج عليه مؤخرا.

وأثارت الدعوة استغرابا من القيادات الناصرية فتساءل الهام الميرغني، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي: "دعوة في وقتها تماما ولكن هل يقبل العربي الناصري والتجمع برنامج هذه الجبهة وهم لا زالوا يدافعون عن النظام القائم".

واستبعد حسين في دعوته انضمام أفراد أو أحزاب منتمية إلى تيار الإسلام السياسي في جبهته التي يدعو إلى تشكيلها.



