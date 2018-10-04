العثور على أحفورة سمكة عمرها نحو 16 مليون عام

04 أكتوبر 2018 - 08:19 م

عثر مهندس جيوفيزيائي تركي، على أحفورة سمكة بولاية موغلا غربي البلاد، يعتقد أنها تعود إلى العصر الميوسيني الأوسط، يتراوح عمرها بين 11.6 و15.9 مليون عام.

عثر مهندس جيوفيزيائي تركي، على أحفورة سمكة بولاية موغلا غربي البلاد، يعتقد أنها تعود إلى العصر الميوسيني الأوسط، يتراوح عمرها بين 11.6 و15.9 مليون عام.

وفي حديث لوكالة "الأناضول"، أوضح المهندس الجيوفيزيائي عبدالله صباهي، أنه عُثر على الأحفورة بين صخور رسوبية، أثناء القيام بأعمال بحث واكتشاف للفحم في قضاء "ميلاس" بالولاية.

وأضاف أنه أجرى دراسات مخبرية على الأحفورة، لافتًا أن العثور على الأحفورة يدل على وجود بحيرة في المنطقة قبل 14 مليون عام.

وأوضح أن "السمكة كانت تعيش في البحيرة، وبعد موتها سقطت جثتها إلى قاع البحيرة. ومع مرور الزمن، تشكل فوقها غطاء نتيجة الترسبات، قبل أن تنضب البحيرة وتتشكّل المستحاثة".

من جانبه، رجح الدكتور مراد جل، بقسم الهندسة الجيولوجية بجامعة "صدقي كوتشمان" بولاية موغلا، أن الأحفورة تعود إلى العصر الميوسيني.



