  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر01:37 ص
بحث متقدم
أخطر مساومة بين ترامب وبوتين حول سوريا

بوادر أزمة كبرى بين واشنطن وموسكو بسبب هذا الأمر

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يكشف تطورات جديدة بشأن "بيراميدز"

رونالدو

تطورات مثيرة بواقعة اغتصاب "رونالدو" لعارضة أزياء

علاء مبارك

رسالة مؤثرة من علاء مبارك لوالده بذكرى أكتوبر

الفقي

إسرائيل كانت تخشي من الفناء فى حرب أكتوبر المجيدة

الدكتور مبروك عطية

هجوم أزهري على «مبروك عطية» بسبب النقاب

إزالة 16 فدان قطن بالقليوبية

الحكومة تتخلى عن مزارعي القطن.. وآلاف المزارعين في أزمة

حقل غاز

قريبًا.. اكتشاف 4 حقول غاز أكبر من "ظهر"

نصر أكتوبر

أبطال الرياضة في حرب أكتوبر.. من الملاعب لمرمى إسرائيل

مدارس مصر (أرشيفية)

لماذا لا يتبنى رجال الأعمال مبادرات لبناء مدارس جديدة؟

شباب إخوان: نريد العودة لمصر.. لكننا نخشى السجون

آخر الأخبار

شباب الإخوان
شباب الإخوان

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

«الداخلية»: الإفراج عن 495 مسجونًا

#

الإفراج عن 543 سجينًا بمناسبة عيد الأضحى

#

منتدى شباب العالم يفتح باب التسجيل للمؤتمر فى نوفمبر

#

هنية: السجون باتت معضلة فى الحالة الإسلامية

تركيا

الاخوان المسلمين

الامن المصري

كشف عدد من الشباب المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين" الفارين إلى تركيا وعدد من دول العالم عن رغبتهم في العودة إلى مصر، والاستقرار فيها مجددًا، لكنهم يخشون من ملاحقتهم من قبل الأمن المصري.

وقالت مصادر إخوانية - فضلت عدم نشر اسمها - إن عددًا كبيرًا من شباب الجماعة يقدر بالمئات يتمنون العودة مجددًا إلى مصر، نظرًا لأنهم "يعانون في الغربة ويشتاقون للعودة، لكنهم يخشون من السجن حال عودتهم إلى مصر".

من جانبه، قال الإعلامي طارق قاسم، المقيم في تركيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أمس كتب صديق صحفي من الإخوان أنه راغب في العودة لمصر إذا لم يكن ذلك معناه اعتقاله، بعدها بأقل من ساعة التقيت أصدقاء صحفيين وبالصدفة قابلنا أخًا مصريًا سنه يقترب من الخمسين أو تجاوزها بقليل، كان منهكًا وحدثنا عن شظف العيش في تركيا بالنسبة له وأنه غير قادر على العمل بسبب حالته الصحية وقسوة ظروف العمل هنا وقلة الراتب".

وأضاف: "وحدثنا كيف أن ابنه لديه مشكلة في إكمال تعليمه الجامعي لعجزه عن تدبير المصروفات، وأن ابنه لما جرب العمل بجوار الدراسة لم يستطع المواصلة، لأنه يعمل ساعات طويلة بأجر قليل ويعود منهكًا لا يستطيع المذاكرة ".

وتابع:" واليوم جمعتني دردشة تليفونية مع صديق إعلامي بدوره حكى لي عن صعوبة ظروفه".

ولاحظ قاسم أن "الجميع يشتركون في التأكيد على عدة أمور: أهمها النقمة على من "ورطونا" في هذا الوضع من الجانبين، نعم: من الجانبين، والثاني أن قلة من الموجودين باسطنبول هم الذين استفادوا من هذه المحنة وجنوا ثروات ومكاسب مادية مستغلين وضعيتهم السياسية والإعلامية؛ وصاروا غير مكترثين بمعاناة أنصارهم الذين اتبعوهم فأوردوهم المهالك والسجون والمنافي".

وتساءل المذيع السابق بقناتي "مكملين" و"الشرق": " لماذا لا يتبنى بعض عقلاء مصر في الداخل حتى لو كانوا من أنصار النظام مبادرة للسماح للشباب المشرد هنا بالعودة إلى الوطن وألا يعتقلوا أو ينالهم أذى هؤلاء فعلاً غرر بهم وصدقوا كبراءهم والآن نفضوا أيديهم منهم ومن أتباعهم ولا يحلمون بأكثر من العودة لمصر" .

وتابع قاسم متسائلاً: "لماذا لا يعمل رموز المعارضة المصرية على ابتكار حلول للازمة حتى لو فيها تنازل شرط أن يتمكن الشباب من العودة، وليبق رموز المعارضة والإعلام هنا يرفلون في النعيم، لا أحد يحسدهم على ذلك، بل بالعكس هو مال حرام اقترفوه بعدما خدعوا الكثيرين مع استثناءات طبعًا".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: تعليق ناري لـ"فتاة بورسعيد" على الواقعة
» أول تعليق لـ"يوفنتوس" على فضيحة "رونالدو"
» "الجندي" يفتح النار على مبروك عطية بسبب النقاب
» اتحاد اليد يرفض التعامل مع رئيس الزمالك
» زيارة بعثة «صندوق النقد».. هذه هي الإجراءات المرتقبة
» دعوة ناصرية للاندماج مع الماركسيين
» أول رد رسمي سعودي على اختفاء «خاشقجي»
» هكذا تحالف الإخوان مع «الوطني المنحل»
» "سمير لبيب": مجند مسلم أصرّ على حمايتنا فوجدناه "جسدًا بلا رأس"
» أسعار الدولار في البنوك خلال التعاملات المسائية
» أسطورة ليفربول: مستوى «صلاح» في تراجع مستمر

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان