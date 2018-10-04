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بيان من اتحاد الكرة بشأن السوبر المصري السعودي

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أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، بيانًا رسميًا، يوضح فيه العديد من الأمور الخاصة بمباراة السوبر المصري السعودي.

وجاء البيان كالتالي:

«في إطار العلاقات الأخوية بين الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم وافق الاتحاد المصري على اعتبار مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي المقرر اقامتها بالرياض يوم 6 أكتوبر الحالي على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مباراة للسوبر المصري السعودي بين بطل الكأس المصري وبطل الدوري السعودي، خاصة أنها ستقام في ذكرى عزيزة وغالية، حيث تتزامن مع الاحتفالات العربية بنصر أكتوبر المجيد أبرز الانتصارات في التاريخ العربي الحديث.

على أن تقام المباراة الثانية للسوبر المصري السعودي بين بطل الدوري المصري (أو ما يمثله حسب أحقية ترتيب الفرق في جدول المسابقة) مع اتحاد جدة بطل الكأس السعودي على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويؤكد الاتحاد المصري حرصه الدائم والبالغ على استمرار التعاون بينه وبين كافة الاتحادات العربية من أجل مزيد من التقارب بين الأشقاء، وأيضا حفاظا على حقوق الأندية التي تمثل الكرة المصرية في مثل هذه البطولات، ومن واقع الحرص المتبادل على العلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي على مختلف المستويات والتي أرسى قواعدها المتينة قيادة البلدين ويسري على نهجها اتحادا كرة القدم وجميع الأندية في مصر والسعودية».

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