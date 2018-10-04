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«ميتسوبيشي» تسحب أكثر من 140 ألف سيارة من الأسواق

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ميتسوبيشي
ميتسوبيشي

وكالات - خالد الشرقاوي

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السيارات

ميتسوبيشي

أعلن موقع "روس ستاندارت" المهتم بمواضيع حماية المستهلك أن شركة ميتسوبيشي ستسحب أكثر من 145 ألف سيارة من الأسواق الروسية وحدها.

وأشار الموقع إلى أن قرار الشركة جاء بعد تأكيد الخبراء على أن بعض سياراتها المطروحة ما بين 2012 و2016، تعاني من بعض المشاكل التقنية، وتحديدا مشاكل في عمل الفرامل اليدوية.

وستتضمن عملية السحب أكثر من 90 ألف سيارة "Mitsubishi Outlander PHEV "، ونحو 50 ألف سيارة "ASX " طرحتها ميتسوبيشي في روسيا بعد 2012.

وأوضحت ميتسوبيشي أن وكلاءها على الأراضي الروسية سيبلغون أصحاب تلك السيارات بضرورة إحضارها لإصلاح الخلل الموجود فيها، وأن إصلاح تلك المشاكل سيتم مجانا، وبأسرع وقت ممكن.


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