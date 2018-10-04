  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر01:36 ص
بحث متقدم
أخطر مساومة بين ترامب وبوتين حول سوريا

بوادر أزمة كبرى بين واشنطن وموسكو بسبب هذا الأمر

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يكشف تطورات جديدة بشأن "بيراميدز"

رونالدو

تطورات مثيرة بواقعة اغتصاب "رونالدو" لعارضة أزياء

علاء مبارك

رسالة مؤثرة من علاء مبارك لوالده بذكرى أكتوبر

الفقي

إسرائيل كانت تخشي من الفناء فى حرب أكتوبر المجيدة

الدكتور مبروك عطية

هجوم أزهري على «مبروك عطية» بسبب النقاب

إزالة 16 فدان قطن بالقليوبية

الحكومة تتخلى عن مزارعي القطن.. وآلاف المزارعين في أزمة

شباب الإخوان

شباب إخوان: نريد العودة لمصر.. لكننا نخشى السجون

حقل غاز

قريبًا.. اكتشاف 4 حقول غاز أكبر من "ظهر"

نصر أكتوبر

أبطال الرياضة في حرب أكتوبر.. من الملاعب لمرمى إسرائيل

أسعار الدولار في البنوك خلال التعاملات المسائية

مال وأعمال

الدولار والجنيه
الدولار والجنيه

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تعرف على أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

#

ارتفاع مفاجئ بسعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

#

سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك والسوق السوداء

#

هبوط مفاجئ في أسعار الدولار

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، 4 أكتوبر  2018.

واستقر سعر الدولار في مختلف البنوك على نفس الأسعار الصباحية، وسجل الدولار 17.85 جنيهات للشراء، و17.95 للبيع في البنك المركزي.

وسجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك:

البنك                         الشراء           البيع

البنك المركزي             17.85           17.95

مصر                       17.79           17.89

الأهلي المصري           17.78           17.88

فيصل                     17.86            17.96

بنك القاهرة               17.86            17.96

الإسكندرية                 17.86           17.96

التجاري الدولي           17.86            17.96

أبو ظبي الإسلامي        17.87            17.96

قناة السويس                17.86           17.96

البركة                      17.86           17.96


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: تعليق ناري لـ"فتاة بورسعيد" على الواقعة
» أول تعليق لـ"يوفنتوس" على فضيحة "رونالدو"
» "الجندي" يفتح النار على مبروك عطية بسبب النقاب
» اتحاد اليد يرفض التعامل مع رئيس الزمالك
» زيارة بعثة «صندوق النقد».. هذه هي الإجراءات المرتقبة
» دعوة ناصرية للاندماج مع الماركسيين
» أول رد رسمي سعودي على اختفاء «خاشقجي»
» هكذا تحالف الإخوان مع «الوطني المنحل»
» "سمير لبيب": مجند مسلم أصرّ على حمايتنا فوجدناه "جسدًا بلا رأس"
» أسعار الدولار في البنوك خلال التعاملات المسائية
» أسطورة ليفربول: مستوى «صلاح» في تراجع مستمر

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان