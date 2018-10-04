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بعثة الزمالك تطير إلى السعودية

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المصريون

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الهلال

السوبر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة، منذ قليل، متجهة إلى المملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر المصري السعودي.

ويواجه الزمالك نظيره الهلال السعودي في بطولة السوبر المصري السعودي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، بمدينة الرياض.

واكتملت كل الاستعدادات لاستقبال فريق الزمالكً بحضور مسئولين ونجوم كبار في مقدمة مستقبلي النادي للأبيض الذي سيواجه الهلال في السوبر السعودي المصري السبت المقبل على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.


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