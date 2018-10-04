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3 قرارات لاجتماع مجلس نقابة المحامين الشهري

قضايا وحوادث

نقابة المحامين
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متابعات: عبدالراضي الزناتي

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نقابة المحامين

اجتماع

سامح عاشور

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، اجتماعه الشهري، اليوم الخميس، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة للإعداد لتصور المؤتمر العام المقبل بمدينة الغردقة.

كما قرر استمرار أعمال لجان المؤتمر، وتكليف أعضاء المجلس بالتواصل مع المحامين، للاستمرار في مناقشة أعمالها.

كما تقرر تشكيل مجلس إدارة لمعهد المحاماة لضبط العمل بالدورة المقبلة، هذا وقد تحدد مبدئيا موعد بدء الدراسة بالمعهد في 15 نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أن المؤتمر السابق الذي عقد في الغردقة خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الماضي، تحت شعار "الوطن - المحاماة" بناء وتنمية واستقلال ضم 10 لجان هي، المشكلات المهنية أمس واليوم، والإدارات القانونية، ومشكلات الوطن العربي، ومعهد المحاماة الواقع والتطوير، وآفاق الاستثمار، وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية، وكفالة حق الدفاع وسائل التفعيل، والثقافة القانونية وتطوير الخطاب المهني، وتقييم الأداء النقابي إيجابيات وسلبيات، والرؤية الجديدة لضوابط القيد والتجديد.



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