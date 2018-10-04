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حبس طبيب لخوضه الامتحانات بدلًا من طالب خليجي

قضايا وحوادث

حبس
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متابعات: عبدالراضي الزناتي

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طبيب

الامتحانات

كشفت تحقيقات نيابة أكتوبر أول بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، حيلة طالب حاول اجتياز امتحان مادة "الجراحة" بعد استمرار رسوبه بها لمدة 7 أعوام متواصلة بالاستعانة بصديقه طبيب بشري ليخوض الامتحان بدلا منه.

وأشارت التحقيقات التي باشرها علي السيسي مدير نيابة أكتوبر أول إلى أن بلاغا ورد لقسم شرطة أكتوبر أول من إحدي الجامعات الخاصة بضبط طبيب بشري يؤدي الامتحان بدلا من صديقه الطالب بكلية الطب، وأنه أثناء تفقد مراقبى الامتحانات، اللجان المنعقدة بالجامعة، وتحققهم من هوية الطلاب ومقارنتهم بالصور الشخصية، انتاب أحد المراقبين الشك فى أحد الطلاب وتبين أنه يدعى "أحمد.ج" 26 سنة طبيب بشرى تربطه علاقة صداقة بطالب خليجي بالجامعة.

وأضافت التحقيقات أن الطالب أخبر صديقه الطبيب برسوبه في مادة "الجراحة" منذ عام 2011 وطلب خوض الامتحان بدلا منه فوافق الطبيب وقام بتزوير كارنيه يحمل ببيانات الطالب، إلا أن مراقب الامتحان كشف أمره، أمرت النيابة بحبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات على بتهمة التزوير، وضبط الطالب الهارب.



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