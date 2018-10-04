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بالصورة.. حقيقة الخطأ في كتاب الدين للصف الأول الابتدائي

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محمود أبوسعد

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لصفحة من كتاب التربية الإسلامية المقرر على الصف الأول الابتدائي، توضح أركان الإسلام الخمسة، تظهر – من وجهة نظرهم - خطأ في ترتيبها.

وكما يظهر في الصورة المتداولة، تم تقديم فريضة الحج على فريضة الصوم، وحذف عبارة "لمن استطاع إليه سبيلاً من فريضة الحج".

وبالرجوع لصحيح الحديث، تبين أن ما ورد في الكتاب مطابق لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» [أخرجه البخاري برقم (8)، ومسلم برقم: 19 - (16) ].



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