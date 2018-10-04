  • الجمعة 05 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر01:37 ص
بحث متقدم
أخطر مساومة بين ترامب وبوتين حول سوريا

بوادر أزمة كبرى بين واشنطن وموسكو بسبب هذا الأمر

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يكشف تطورات جديدة بشأن "بيراميدز"

رونالدو

تطورات مثيرة بواقعة اغتصاب "رونالدو" لعارضة أزياء

علاء مبارك

رسالة مؤثرة من علاء مبارك لوالده بذكرى أكتوبر

الفقي

إسرائيل كانت تخشي من الفناء فى حرب أكتوبر المجيدة

الدكتور مبروك عطية

هجوم أزهري على «مبروك عطية» بسبب النقاب

إزالة 16 فدان قطن بالقليوبية

الحكومة تتخلى عن مزارعي القطن.. وآلاف المزارعين في أزمة

حقل غاز

قريبًا.. اكتشاف 4 حقول غاز أكبر من "ظهر"

نصر أكتوبر

أبطال الرياضة في حرب أكتوبر.. من الملاعب لمرمى إسرائيل

مدارس مصر (أرشيفية)

لماذا لا يتبنى رجال الأعمال مبادرات لبناء مدارس جديدة؟

«الخطيب» يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الترجى يجهز مفاجأة مدوية للأهلى

#

«الخطيب» يدعم لاعبي الأهلي قبل موقعة المصري

#

رسالة حارة من جماهير الاتحاد للاعبين

#

«آل الشيخ» يُحفز لاعبي بيراميدز

الاتحاد

المصريون

الاهلى

الخطيب

السكندري

حرص محمود الخطيب،  رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، علي حضور تدريبات فريقه اليوم، الخميس، علي ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب السلام في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وعقدت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا اليوم الخميس في حضور محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة لبحث العديد من الملفات الهامة

وناقشت اللجنة خلال هذا الاجتماع عددا من الملفات الهامة للفريق الأحمر وفي مقدمها احتياجات الفريق الأحمر من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقا لطلبات الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون.

يذكر أن قرعة كأس مصر قد أسفرت عن مواجهة الأهلي للترسانة في دور الـ32 وهو اللقاء المقرر إقامته يوم 10 أكتوبر الجاري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: تعليق ناري لـ"فتاة بورسعيد" على الواقعة
» أول تعليق لـ"يوفنتوس" على فضيحة "رونالدو"
» "الجندي" يفتح النار على مبروك عطية بسبب النقاب
» اتحاد اليد يرفض التعامل مع رئيس الزمالك
» زيارة بعثة «صندوق النقد».. هذه هي الإجراءات المرتقبة
» دعوة ناصرية للاندماج مع الماركسيين
» أول رد رسمي سعودي على اختفاء «خاشقجي»
» هكذا تحالف الإخوان مع «الوطني المنحل»
» "سمير لبيب": مجند مسلم أصرّ على حمايتنا فوجدناه "جسدًا بلا رأس"
» أسعار الدولار في البنوك خلال التعاملات المسائية
» أسطورة ليفربول: مستوى «صلاح» في تراجع مستمر

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان