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أسطورة ليفربول: مستوى «صلاح» في تراجع مستمر

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المصريون

ليفربول

صلاح

قال ‏جيمي كاراجير، نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي الأسبق، إن الثلاثي الهجومي الذين كانوا من نجوم الريدز في الموسم الماضي جميعهم في تراجع مستمر عن مستواهم المعهود.

وأضاف أسطورة ليفربول في تصريحات صحفية لشبكة «سكاي سبورتس» العالمية: «أنا متأكد من أن مستواهم سيأتي في الأسابيع والأشهر القادمة».

وكان ليفربول قد تعرض للخسارة أمام نابولي الإيطالي 0/1، أمس الأربعاء، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


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